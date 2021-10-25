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Reuters: США потребовали от России оказать Европе газовую помощь

Reuters: США потребовали от России оказать Европе газовую помощь

Информационное агентство Reuters сообщает, что советник президента США по глобальной энергетической безопасности Амос Хохштейн обвинил Москву и президента РФ Владимира Путина в использовании природного газа в качестве политического инструмента.

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