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Пятый канал

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Названа причина смерти актера сериала «Склифосовского» Константина Сироткина

Названа причина смерти актера сериала «Склифосовского» Константина Сироткина

Причиной смерти актера театра и кино Константина Сироткина стал оторвавшийся тромб. Об этом окружение артиста сообщило в беседе с РИА Новости.

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