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Девочки живут с бабушкой чтобы у отчима не было соблазнов...

Девочки живут с бабушкой чтобы у отчима не было соблазнов...

Женщина второй раз замужем и боится со своим мужем оставлять дочерей от первого брака.На кой черт такой муж? И вообще, стоит ли повторно выходить замуж, если у тебя есть дочери?Из-за этой модной болезни долгое время не видела многих приятельниц.

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