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Иркутск Сегодня

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В Таксимо открыли отремонтированный участок дороги

В северном посёлке Бурятии Таксимо, который находится рядом с Иркутской областью, открыли обновленный участок автомобильной дороги Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо.

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