Появились кадры освобождения Котляровки в ДНР

Министерство обороны России во вторник, 13 мая, опубликовало видеозапись, на которой запечатлен процесс освобождения Вооруженными силами России населенного пункта Котляровка, расположенного в Донецкой Народной Республике.
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