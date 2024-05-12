Сенатор Чижов: РФ готова к переговорам с Киевом, но только по целям СВО

Мирный план украинского лидера Владимира Зеленского является фактически призывом к капитуляции России, Москва готова к переговорам с Киевом по урегулированию конфликта, однако диалог должен выстраиваться о реализации целей специальной военной операции.
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