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Сенатор Чижов: РФ готова к переговорам с Киевом, но только по целям СВО

Сенатор Чижов: РФ готова к переговорам с Киевом, но только по целям СВО

Мирный план украинского лидера Владимира Зеленского является фактически призывом к капитуляции России, Москва готова к переговорам с Киевом по урегулированию конфликта, однако диалог должен выстраиваться о реализации целей специальной военной операции.

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