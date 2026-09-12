Экипаж Су-34 уничтожил технику и пункт временной дислокации ВСУ

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по объектам ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад».
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