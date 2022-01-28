Хабаровский край направит средства дальневосточной субсидии на инфраструктуру ТОР

ХАБАРОВСК, 28 января. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае получат в 2022 году 3,39 млрд рублей дальневосточной субсидии, средства в том числе направят на инфраструктурные проекты территорий опережающего развития в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.