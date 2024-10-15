В Венгрии назвали победу Трампа на выборах лучшим вариантом

Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США станет лучшим вариантом для Будапешта, особенно в свете хороших отношений с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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