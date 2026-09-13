Тихонов раскритиковал симуляцию Кордобы в матче «Краснодар» – «Акрон»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов осудил симуляцию нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги против «Акрона» (1:1).
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