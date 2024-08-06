Греческие воины в музейных артефактах Кадр из кинофильма «Подвиги Геракла»(1958). На нем позади царя Пелия хорошо виден воин с беотийским щитом…на голову шлем, приподнявши, надвинул,Медью блестящий.
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Греческие воины в музейных артефактах Кадр из кинофильма «Подвиги Геракла»(1958). На нем позади царя Пелия хорошо виден воин с беотийским щитом…на голову шлем, приподнявши, надвинул,Медью блестящий.
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