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РЖАКА

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Если Вы прочитали объявление “НАУЧУ КАК ЗАРАБОТАТЬ В СЕТИ ДЕНЬГИ”, знайте, что там не дописаны два слова “ДЛЯ МЕНЯ”…

Если Вы прочитали объявление “НАУЧУ КАК ЗАРАБОТАТЬ В СЕТИ ДЕНЬГИ”, знайте, что там не дописаны два слова “ДЛЯ МЕНЯ”…

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Комментарии
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Георгий Корнев
Курсы &quot;Как заработать миллион за час&quot;. Входит коуч.                        - Здравствуйте! Сейчас в зале 1000 человек. Каждый купил билет по 1000 рублей. Надеюсь все всё поняли.                                   Разворачивается и уходит.
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