Украина на решающем этапе войны

Украина, возможно, переживает самый трудный момент войны. Месяцами республиканцы блокировали принятие нового пакета помощи, и украинские запасы всего, от зенитных ракет до артиллерийских снарядов, стали истощаться.
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