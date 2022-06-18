Российские разведчики наткнулись на роту ВСУ и выдали себя за украинцев

К северу от Авдеевки произошёл интересный случай. Группа разведчиков армии России в ходе обследования лесопосадки недалеко от своих позиций наткнулась на скрытно выдвинувшуюся роту ВСУ, но сумела выполнить боевую задачу, проявив хитрость и смекалку.