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Музей современного искусства Эрарта представляет выставку «Далекое близкое»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку «Далекое близкое»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку «Далекое близкое» — масштабный проект, объединяющий художников из множества регионов, чтобы показать, как по-разному может звучать современное искусство в зависимости от индивидуального опыта и локальных традиций.

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