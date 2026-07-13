Музей современного искусства Эрарта представляет выставку «Далекое близкое» — масштабный проект, объединяющий художников из множества регионов, чтобы показать, как по-разному может звучать современное искусство в зависимости от индивидуального опыта и локальных традиций.
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