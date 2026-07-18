Когда в очередной раз встал вопрос обновления домашней техники, я решила подойти к нему не просто как к покупке, а как к небольшому исследованию.
Как выбрать идеальную бюджетную стиральную машину Bosch в 2026 году: личный опыт и обзор лучших моделей
Комментарии
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Grandad
Почему именно Bosch? Меня и жену очень устраивает Smart модель Siemens. В продуктах Bosch разочаровался на примере газонокосилок, которые покупал несколлько раз за 15 лет и которые выходили из строя по одной причине: разбалтывались крепления двигателя, оси которых были просто закреплены в корпус из пластика и при работе разбивали корпус за счет вибрации. Ремонту не подлежали. А дел там всего: установи запрессованную металлическую втулку и проблема исчезнет. Но нет, так и гонят брак десятки лет. Аналогичная проблема и в соковыжималках. Ошибки уже системными становятся.
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2 м.
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