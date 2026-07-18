Как выбрать идеальную бюджетную стиральную машину Bosch в 2026 году: личный опыт и обзор лучших моделей

Grandad

Почему именно Bosch? Меня и жену очень устраивает Smart модель Siemens. В продуктах Bosch разочаровался на примере газонокосилок, которые покупал несколлько раз за 15 лет и которые выходили из строя по одной причине: разбалтывались крепления двигателя, оси которых были просто закреплены в корпус из пластика и при работе разбивали корпус за счет вибрации. Ремонту не подлежали. А дел там всего: установи запрессованную металлическую втулку и проблема исчезнет. Но нет, так и гонят брак десятки лет. Аналогичная проблема и в соковыжималках. Ошибки уже системными становятся.