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Газета.ру

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BAZA: в Красноярске женщина не могла ходить после сеанса иглоукалывания

BAZA: в Красноярске женщина не могла ходить после сеанса иглоукалывания

Жительнице Красноярска требуется серьезная операция после неудачного иглоукалывания, пишет BAZA. По данным Telegram-канала, женщина обратилась к известному специалисту из-за боли в ноге, однако после первого приема ей стало только хуже - она больше не могла наступать на стопу.

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