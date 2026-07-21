BAZA: в Красноярске женщина не могла ходить после сеанса иглоукалывания

Жительнице Красноярска требуется серьезная операция после неудачного иглоукалывания, пишет BAZA. По данным Telegram-канала, женщина обратилась к известному специалисту из-за боли в ноге, однако после первого приема ей стало только хуже - она больше не могла наступать на стопу.