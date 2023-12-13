Принц Гарри и Меган Маркл возглавили список главных "голливудских неудачников" года

Издание The Hollywood Reporter опубликовало список главных победителей и "неудачников" 2023 года. Список "неудачников" возглавили герцог и герцогиня Сассекские: как сообщает издание, в этом году они отметились "полным нытья" докшоу Netflix, плаксивой биографией и инертным подкастом".
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