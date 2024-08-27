Страна и люди
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Страна и люди

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Зачем на Ярослава Дронова (SHAMAN) лепят клеймо нацика

Зачем на Ярослава Дронова (SHAMAN) лепят клеймо нацика

В апреле 2023 года у певца Ярослава Дронова (SHAMAN) вышел клип «Мы». Мое внимание он привлек не столько сам по себе (на тот момент я вообще знала певца только как исполнителя классной песни «Я русский»), меня заинтересовала шумиха и волна хейта, обрушившихся на него.

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