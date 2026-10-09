"У меня аж душа радуется": Генерал Гурулёв оценил ключевой поворот в рамках СВО

Генерал Андрей Гурулёв оценил ключевой поворот в рамках СВО: "У меня аж душа радуется". По его словам, удары по мостам в Киеве стали грамотным развитием последовательной стратегии по принуждению Украины к миру: "Я, правда, хотел бы, чтобы это всё раньше начало происходить".
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