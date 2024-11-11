В Киеве решили разобрать Кураховскую ТЭС

Из-за недостатка электроэнергии на территории Украины власти страны приняли решение демонтировать Кураховскую теплоэлектростанцию (ТЭС), чтобы отремонтировать другие энергетические объекты, пишет газета Wall Street Journal.
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