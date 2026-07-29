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Pentair отчиталась за II квартал 2026 года: выручка составила $933 млн на фоне коррекции запасов

Pentair отчиталась за II квартал 2026 года: выручка составила $933 млн на фоне коррекции запасов

Промышленная группа Pentair plc (NYSE: PNR), ведущий мировой производитель систем фильтрации и управления водными ресурсами, 28–29 июля 2026 года обнародовала финансовые результаты за второй квартал 2026 года.

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