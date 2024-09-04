Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Зампредседателя КНР примет участие в 9-м Восточном экономическом форуме в России и посетит Монголию с визитом

Пекин, 3 сентября /Синьхуа/ -- По приглашению правительств Российской Федерации и Монголии заместитель председателя КНР Хань Чжэн в период с 4 по 8 сентября примет участие в 9-м Восточном экономическом форуме во Владивостоке /Россия/, а также нанесет визит в Монголию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх