Зампредседателя КНР примет участие в 9-м Восточном экономическом форуме в России и посетит Монголию с визитом

Пекин, 3 сентября /Синьхуа/ -- По приглашению правительств Российской Федерации и Монголии заместитель председателя КНР Хань Чжэн в период с 4 по 8 сентября примет участие в 9-м Восточном экономическом форуме во Владивостоке /Россия/, а также нанесет визит в Монголию.