Гейзер Грот в Кроноцком заповеднике на Камчатке остановил активность за три месяца до мегаземлетрясения 29 июля 2025 года.
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