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Пол Морис: «7-й матч финала Кубка Стэнли – мечта каждого молодого человека. Никто никогда не мечтал о победе в овертайме в 4-й игре»

«Пантерc» примут «Эдмонтон» при счете 3-3 в серии. Матч пройдет в ночь с 24 на 25 июня. «Мы будем готовы к игре.

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