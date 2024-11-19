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Полсотни режиссёров отказались снимать сериал Жигунова об СВО

Полсотни режиссёров отказались снимать сериал Жигунова об СВО

Сюжет картины разворачивается вокруг одной донбасской семьи и захватывает 100 лет.Продюсер Сергей Жигунов заявил, что около 50 режиссёров отказались снимать его новый многосерийный фильм "Порода", сюжет которого тесно связан с СВО.

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