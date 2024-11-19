Полсотни режиссёров отказались снимать сериал Жигунова об СВО

Сюжет картины разворачивается вокруг одной донбасской семьи и захватывает 100 лет.Продюсер Сергей Жигунов заявил, что около 50 режиссёров отказались снимать его новый многосерийный фильм "Порода", сюжет которого тесно связан с СВО.