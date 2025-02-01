Спецпосланник Келлог: Трамп предоставит России и Украине рычаги для переговоров

Президент США Дональд Трамп готов предоставить России и Украине рычаги для мирных переговоров.Спецпосланник американского лидера по украинскому урегулированию Кит Келлог в интервью Fox News объяснил, что именно подразумевается под этим шагом.
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