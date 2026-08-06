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Образцовыми признаны бургеры лишь трёх сетей из 20 проверенных

Образцовыми признаны бургеры лишь трёх сетей из 20 проверенных

Исследование Роскачества выявило, что подавляющее большинство популярных сетей фастфуда допустили серьёзные нарушения санитарных норм или состава продукции, и только три бренда полностью соответствуют всем требованиям.

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