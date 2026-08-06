Образцовыми признаны бургеры лишь трёх сетей из 20 проверенных

Исследование Роскачества выявило, что подавляющее большинство популярных сетей фастфуда допустили серьёзные нарушения санитарных норм или состава продукции, и только три бренда полностью соответствуют всем требованиям.
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