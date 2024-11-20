В Московском финансово-юридическом университете (МФЮА) разгорелся скандал после того, как в соцсети попало видео с участием студентов, которые якобы выкрикивали призывы к межнациональной розни.
"Сконструированная и импортированная": Профессор Евстафьев назвал цель и источник провокации со студентами МФЮА
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Ангел, за что? Вы просто отметились? Что там произошло? Вы поняли из этой шпаргалки опубликованной? Я. например, не понял. Только вот знаю, что у нас много финансистов и юристов. И их всё чаще сажают за воровство и коррупцию. И это только начало. Для министерства юстиции. Пишут и показывают как Ростов зачищают от взяточников судей. А адвокаты, типа мошенника, потрошившего Ефремова и других, чего стоят!!! Разве не так?
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16 час.
Ольга
Такое впечатление, что большинство откомментировавшихся статью не читали.
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15 час.
Н
Николай
Сейчас начнутся разговоры, НЕ ВЕРЮ, что действовали не с умыслом унизить РОССИЮ!!!
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11 час.
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