"Сконструированная и импортированная": Профессор Евстафьев назвал цель и источник провокации со студентами МФЮА

АС

Анатолий Страшко

Ангел, за что? Вы просто отметились? Что там произошло? Вы поняли из этой шпаргалки опубликованной? Я. например, не понял. Только вот знаю, что у нас много финансистов и юристов. И их всё чаще сажают за воровство и коррупцию. И это только начало. Для министерства юстиции. Пишут и показывают как Ростов зачищают от взяточников судей. А адвокаты, типа мошенника, потрошившего Ефремова и других, чего стоят!!! Разве не так?