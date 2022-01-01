В Греции призвали не проверять на ПЦР быстрые тесты на коронавирус

ПЦР-тестирование после положительного результаты быстрого теста на коронавирус не требуется, заявила заместитель министра здравоохранения Греции Мина Гага 30 декабря в своем докладе о ситуации с коронавирусом, передает греческий телеканал Skai.
ПЦР-тестирование после положительного результаты быстрого теста на коронавирус не требуется, заявила заместитель министра здравоохранения Греции Мина Гага 30 декабря в своем докладе о ситуации с коронавирусом, передает греческий телеканал Skai.
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