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Власти Сургута объявили свои меры господдержки малому бизнесу

Власти Сургута объявили свои меры господдержки малому бизнесу

Предприниматели Сургута, осуществляющие социально значимые виды деятельности, в том числе начинающие владельцы бизнеса, могут возместить часть основных затрат за счет средств городского бюджета.

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