Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинские войска атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе

Украинские войска атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотника-камикадзе

Украинские вооруженные силы нанесли удар по Горловке в ДНР с использованием беспилотника-камикадзе. Об этом сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

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