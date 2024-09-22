Эксперт Щербаченко объяснил создание единого QR-кода для оплаты покупок

Единый QR-код для оплаты покупок позволит платить частями, оставлять чаевые и получать индивидуальные скидки, сообщил доцент финансового университета при Правительства Петр Щербаченко в беседе с «Российской газетой».
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