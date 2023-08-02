Tochka Zрения

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Оркестр Военного университета выступит в парке «Сокольники»

В воскресенье, 6 августа, в 16:00 мск Оркестр Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации выступит с летним концертом перед гостями парка «Сокольники» в рамках программы «Военные оркестры в парках» Военный оркестр Военного университета был сформирован в 1995 году в результате слияния двух вузов — Гуманитарной академии Вооружённых Сил и Военной академии […] The post Оркестр Военного университета выступит в парке «Сокольники» first appeared on Tochka Zрения.

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