В Ораниенбауме будет реконструирована Летняя катальная горка Екатерины II

В Ораниенбауме началась реставрация исторических летних американских горок – одной из ключевых частей знаменитого комплекса катков, спроектированного итальянским архитектором Антонио Ринальди во второй половине XVIII века.
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