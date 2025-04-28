В Татарстане 28 апреля ожидаются снег и гололедица

В Татарстане 28 апреля ожидается облачная погода с осадками. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ. Ночью и утром в отдельных районах республики пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии