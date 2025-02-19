В Белом доме заявили, что есть перспективы мирного соглашения по Украине

Заключение мирного соглашения по Украине зависит от готовности сторон выполнять обязательства, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, 19 февраля сообщает телеканал Fox News.
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