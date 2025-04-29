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Виктория Боня прекращает вести соцсети ради восстановления здоровья

Виктория Боня прекращает вести соцсети ради восстановления здоровья

Блогерша Виктория Боня временно приостановила ведение своих соцсетей, чтобы сосредоточиться на здоровье из-за сильных болей.

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