Новый метод оценки функции лёгких космонавтов в условиях невесомости

Аппаратура регистрирует сопровождающиеся звуки, которые затем подвергаются анализу специалистами. Такой подход позволяет оценивать вентиляционную функцию лёгких непосредственно в условиях длительного космического полёта без необходимости применения громоздкого медицинского оборудования или постоянного присутствия врача.