StormWall: во II квартале 2024 года РФ выбыла из топ-10 DDoS-атакуемых стран

Во втором квартале 2024 года лидерами по числу DDoS-атак стали Бельгия, Франция и Германия. Эксперты связывают этот факт с предстоящими выборами в Европейский парламент, которые привели к росту кибератак на европейские страны.
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