Экономики АСЕАН+3 сохраняют фискальную устойчивость благодаря ИИ-буму в полупроводниках

Согласно опубликованному 3 сентября 2026 года квартальному финансовому бюллетеню Исследовательского офиса макроэкономики АСЕАН+3 (AMRO), налоговые поступления в большинстве экономик региона продемонстрировали устойчивый рост, несмотря на продолжающиеся внешние шоки и неопределенность.
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