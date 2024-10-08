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Цены на нефть 8 октября потеряли более 1 доллара после резкого роста

В начале торгов 8 октября цены на нефть упали более чем на 1 доллар. Трейдеры начали фиксировать прибыль после роста цен в предыдущую сессию, который поднял рынок до самого высокого уровня за более чем месяц.

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