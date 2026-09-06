Массированная атака БПЛА на 16 регионов России: в Ростове пострадал ребёнок, повреждены жилые дома

В ночь на 6 сентября Россия подверглась масштабной атаке украинских беспилотников. С 20:00 5 сентября до 08:00 6 сентября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 258 БПЛА самолётного типа.
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