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В США подросток на Ford Mustang протаранил самолёт в аэропорту

В США подросток на Ford Mustang протаранил самолёт в аэропорту

В американском штате Нью-Гэмпшир 17-летний водитель на чёрном Ford Mustang 2008 года устроил ночную погоню с полицией, которая завершилась на взлётной полосе.

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