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В 2023 году калужане оставили 480 заявок на перепланировку квартир через портал Госуслуг

В 2023 году калужане оставили 480 заявок на перепланировку квартир через портал Госуслуг

Благодаря региональному проекту "Цифровое госуправление" услуга "Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме" теперь доступна в электронном виде, сообщили в Минцифры.

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