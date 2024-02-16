В 2023 году калужане оставили 480 заявок на перепланировку квартир через портал Госуслуг

Благодаря региональному проекту "Цифровое госуправление" услуга "Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме" теперь доступна в электронном виде, сообщили в Минцифры.
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