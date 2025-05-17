Как жила и училась женщина без слуха, обоняния, зрения и вкуса

Слепые или глухие люди испытывают множество бытовых трудностей и нуждаются в особенных условиях. Но что, если у человека нет ни слуха, ни зрения, ни даже обоняния и вкуса? Как взаимодействовать с миром, если ты практически лишен чувств? Лора Бриджмен испытала все это на себе.
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