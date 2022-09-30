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Бочкарёв: на станции «Текстильщики» БКЛ начали строить пересадочный мост

Бочкарёв: на станции «Текстильщики» БКЛ начали строить пересадочный мост

На станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) начали строить пересадочный мост к одноимённой станции Таганско-Краснопресненской линии, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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