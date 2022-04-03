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Пресс-секретарь президента Песков удивился введению санкций против него и его детей

Пресс-секретарь президента Песков удивился введению санкций против него и его детей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков удивился введению санкций против него и его детей, сообщает РИА Новости.

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