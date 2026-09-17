70 км за семь лет: как в Красноярском крае обновляют дорогу к Енисейску

КРАСНОЯРСК, 17 сентября, ФедералПресс. В поселке Шапкино завершили капитальный ремонт транзитного участка трассы Красноярск – Енисейск – старой дороги, которая с 2019 года обновляется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» уже почти на 70 км.
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