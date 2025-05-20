Известный телеведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал в эфире «Радио-7 Тюмень», как его 22-летний сын Михаил получил работу ведущего новостей на […] The post Губерниев рассказал, как его сын попал на «Матч ТВ» first appeared on LentaMsk.
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